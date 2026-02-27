【トルコ】 雇用統計（1月）16:00 予想N/A前回7.7%（失業率) 【スウェーデン】 実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:00 予想1.1%前回1.1%（前期比) 【ユーロ圏】 ドイツ輸入物価指数（1月）16:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回-2.3%（前年比) フランス実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:45 予想0.2%前回0.2%（前期比) 予想1.1%前回1.1%