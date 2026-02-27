ドル円は調整安、今週上昇した反動で＝東京為替概況 ２７日の東京外国為替市場で、ドル円は１５５．５４円付近まで下げた。来月の日銀の追加利上げの可能性が残ることが重しとなっている。今週は日銀人事や高市首相が追加利上げに難色を示しているとの報道から円安に振れたが、その反動もドル円を圧迫した。また、米アンソロピックがＡＩソフトウエアの軍事・監視利用を巡り、米戦争省の要求を拒否したことはドルの圧迫要因。