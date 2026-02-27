七十七銀行は続伸。この日午後２時３０分ごろ、株式分割を実施すると発表した。３月３１日を基準日として１株を３株に分割する。 これに伴い株主優待制度を変更する。現行では３００株以上（継続保有期間１年以上）を保有する株主を対象に保有株数に応じて３０００～１万円相当の地元特産品などを贈呈していたが、変更後は５００株以上（継続保有期間１年以上）で保有株数に応じて４０００～１万２０００円相当