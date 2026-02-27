日鉄鉱業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに上限を５００万株（自己株式を除く発行済み株数の６．２５％）、または１００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これが好感されている。取得期間は４月１日から来年１月２９日までで、取得した全自社株は２７年３月３１日付で消却する予定としている。 出所：MINKABU PRESS