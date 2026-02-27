福留ハムが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益３億４００万円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は業績予想数値に織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS