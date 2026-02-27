2月27日、B2東地区の青森ワッツは、前信州ブレイブウォリアーズのアンジェロ・チョルと2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。 南スーダン共和国出身で現在32歳のチョルは、206センチ102キロのパワーフォワード。2017－18シーズンに仙台89ERSでBリーグデビューを飾り、2020年からは日本国外に活躍の場を移すも、2022年からは再び日本へ。今シ}