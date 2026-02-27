２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及したほか、月末特有の需給要因も円債相場を支援した。 米国とイランの両国が核開発問題で協議を進めている。中東情勢の緊迫化懸念は安全資産となる国債の買い需要を拡大させる要因となった。国債大量償還月となる３月の前となる２月の月末は、年金基金などがデュレーションを延長するための債券買いを行