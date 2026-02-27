２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル安・円高となっている。 総務省が朝方発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比で１．８％の上昇に鈍化したものの、市場予想（１．７％程度の上昇）を上回ったことから日銀の利上げ路線が継続するとの見方につながったもよう。ま