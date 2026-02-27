BIG HORNS BEEが、メジャーデビュー35周年記念ライブをビルボードライブ横浜、大阪にて開催する。 （関連：桑田佳祐、70歳の節目も新しい音楽への燃料にソロ／バンドで止まらないパワフルな歩み） “Funk Session”と題した横浜公演では、KenKen、福森康、和泉聡志のほか、ボーカリスト 金子マリが登場。強固なアンサンブル、ハッピーなグルーヴでファンクを響かせ、会場に大きなうね