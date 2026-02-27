「アンチツイストストラップ」シリーズ CP+2026のハクバブースで、2月27日（金）発売のカメラストラップ「アンチツイストストラップ」シリーズが展示されている。ハクバ初となるクイックリリース式のカメラ用ストラップで、計5製品をラインアップしている。 カメラへの着脱を容易にするコネクターとアンカーをYKKが開発。カメラ側に付けるアンカーが360°回転することで、従来の