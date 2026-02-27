明電舎 [東証Ｐ] が2月27日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は136円(前期は123円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主のみなさまへの適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と株主資本利益率の向上を図るとともに、安定的かつ業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。上記