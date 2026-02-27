ファンデリー [東証Ｇ] が2月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の2800万円の黒字→6600万円の黒字(前期は1億8200万円の赤字)に2.4倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の1400万円の黒字→5200万円の黒字(前年同期は3000万円の赤字)に3.7倍増額した計算になる。 株探ニュース