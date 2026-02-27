ラクーンホールディングス [東証Ｐ] が2月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比20.1％減の8.9億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は63.7％にとどまり、5年平均の78.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比81.4％増の5億円に拡大