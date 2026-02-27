セキド [東証Ｓ] が2月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の400万円の黒字→8億3400万円の赤字(前期は5億4500万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の2億9700万円の黒字→5億4100万円の赤字(前年同期は4億4600万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる