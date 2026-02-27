27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1182、値下がり銘柄数291と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡｂａｌａｎｃｅ、ＪＭＡＣＳ、マツモト、栗林商船がストップ高。テクミラホールディングス、ＴＢグループ、玉井商船は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション、ＪＥＳＣＯホールディングス、第一カッター興業、日本電技、藤田エンジニ