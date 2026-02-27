リンクをコピーする

27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ156242 -20.2 58200 ２. 日経Ｄインバ 2280212.34159 ３. 野村日経平均 15927 -42.3 61120 ４. 楽天Ｗブル 13070 -22.2 69280