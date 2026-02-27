27日の日経平均株価は前日比96.88円（0.16％）高の5万8850.27円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1439、値下がりは117、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を88.24円押し上げ。次いでコナミＧ が41.95円、ソニーＧ が40.95円、信越化 が31.75円、住友鉱 が21.39円と続いた。 マイナス寄与度は3