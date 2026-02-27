27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数436、値下がり銘柄数129と、値上がりが優勢だった。 個別ではＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ、Ｗｅｌｂｙ、ジャパン・ティッシュエンジニアリングがストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、タスキホールディングス、ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、日本ファルコム、サスメドなど13銘柄は昨年来高値を更新。ＡＣＳＬ、ヘリオス、ファ