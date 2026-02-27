27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.1％減の3379億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.1％減の2402億円だった。 個別ではＮＥＸＴＴＯＰＩＸ連動型上場投信 、高配当成長日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ＮＥＸＴ素材・化学 、ＮＥＸＴ建設・資材 、ＭＡＸＩＳ読売３３３日