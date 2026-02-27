Qualiaは、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」の誕生3周年を記念し、総勢3,434名に「QUOカードPay」が当たるフォロー&リポストキャンペーンを、2026年2月27日〜3月15日までの期間、にっこりーノ公式Xにて実施する。「にっこりーノ」誕生3周年記念、総勢3,434名に「QUOカードPay」が当たるフォロー&リポストキャンペーンを開催本キャンペーンでは、「にっこりーノ」の語呂に合わせた25,000円分および250円分の