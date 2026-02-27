パ・リーグ6球団(北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス)とパシフィックリーグマーケティングは、ポケモンとタッグを組み「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」として、ポケモン特別演出試合を開催することを決定した。『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今