東京マラソン2026のファンミーティングが2月27日に行われ、ラストランに挑む細田あい選手が出席しました。細田選手は、2024年に自己ベスト2時間20分31秒で日本歴代8位の記録を持ち、昨年のクイーンズ駅伝でエディオンの初優勝に貢献。ロサンゼルスオリンピック代表へつながるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場資格を一番乗りで獲得していましたが、1月には今季限りでの現役引退を発表。3月1日に開催の東京マラソンが