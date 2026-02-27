プロ野球・ソフトバンクは27日、3月27日から29日にみずほPayPayドームで開催される日本ハムとの開幕シリーズのキービジュアルを公開しました。本キービジュアルでは、両チームの監督・選手・マスコットキャラクターが真正面を向いて横並びに対峙し、開幕カードの緊張感と高揚感を表現しているとのこと。開幕戦では、本キービジュアルを用いたオリジナルフェイスタオルが入場者全員に配布されます。また開幕を盛り上げるため福岡市