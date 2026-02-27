弁護士などの専門家に業務委託する際に取引条件の一部を明示していなかったとして、公正取引委員会は２７日、中部電力（名古屋市）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を行った。発表によると、中部電は２０２４年１１月〜昨年９月、弁護士や税理士、医師などの専門家ら３９人に対し、自社の法務や経理に関する相談や助言、社員の健康管理といった業務を委託する際、支払期日など一部の条件を明示し