大分市佐賀関地域の子どもたちにスポーツの力で笑顔を届けようと、小学校でサッカー教室が開催されました。 【写真を見る】大分トリニータのコーチが指導佐賀関小学校でサッカー教室 この教室は、佐賀関大規模火災からの復興支援の一環として大分トリニータが企画しました。 27日は佐賀関小学校の児童31人が参加。コーチの指導のもと、ドリブルやシュートの練習に取り組みま