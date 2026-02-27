千葉県船橋市と白井市で２０２４年１０月に起きた「闇バイト」による強盗致傷事件に指示役として関与したとして、警視庁などの合同捜査本部は２７日、住所不定、無職福地紘人被告（２６）ら男４人を強盗致傷と住居侵入容疑で再逮捕した。４人が同年８月以降に首都圏で１８件発生した強盗事件に関与したとみて、全容解明を進めている。他に再逮捕されたのは、いずれも無職で住所不定、斉藤拓哉（２７）、東京都中央区晴海、村上