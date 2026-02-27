2月26日、参議院本会議の議場に怒号が飛び交った。高市早苗首相が、奨学金の返済減税について立憲民主党の斎藤嘉隆議員からの質問に対して答弁をした際のことだった。斎藤議員は「現在、学費、物価の高騰により、多くの若者、また勤労世代は奨学金の返済に苦しんでいます。奨学金返済額の一定割合を所属控除する奨学金返済減税は現役世代を応援する非常に優れた仕組みだと考えますが、実現に向けて検討を進めていただけません