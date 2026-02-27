バンダイは、『魔法つかいプリキュア!』より「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月27日16時より予約を受付ける。2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」(6,930円)「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」は、2016年に放送された『魔