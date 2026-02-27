2月25日、人気グループ・Snow Manの宮舘涼太と日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの熱愛を『女性セブンプラス』が報じた。記事によると、2人は2025年から関係を深め、2026年に入ってからは、黒田アナが宮舘の自宅に足繁く通い、宮舘の自宅から仕事に通う姿もキャッチされている。「宮舘さんはデビュー前から“ロイヤルキャラ”が定着して、メンバーやファンから『舘さま』の愛称で親しまれていました。Snow Manには、ラウールさん