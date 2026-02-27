【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の堺雅人が2月27日、都内で行われたPARCO PRODUCE 2026「スリーゴースト」製作発表会見に、劇作家のサイモン・スティーヴンス氏、演出家のショーン・ホームズ氏とともに出席。17年ぶりの舞台作品で主演を務める思いを語った。【写真】堺雅人、美人女優とハグ◆堺雅人、17年ぶり舞台で主演「たまたまなかっただけ」本作は、「トニー賞」「ローレンス・オリヴィエ賞」等の名だたる演劇賞を多数受賞