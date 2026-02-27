◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）が同８位のチェン・イー（中国）にゲームカウント０―３のストレート負けを喫し、８強に届かなかった。「一言で言うと、本当に感触の悪い試合でした。前回からすぐの対戦だったが、（相手の）対策の仕方がすごくて。前回得点できていたボール