◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日、チームバスで球場入りした。胸に「ＪＡＰＡＮ」と書かれた灰色のＴシャツを着用し、エンゼルス・菊池雄星に続いて球場内へ。ＳＮＳ上では「ほんと胸熱だねぇ〜」「（２人が）そろってたら花巻東」「試合より大谷の方が楽しみ」と登場を待ちわびたファンの声であふれた。大谷らメ