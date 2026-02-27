アイドルグループ「新世界ギルドール」を手掛ける実業家でプロデューサーの桜井みゆさんが2026年2月26日、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんによるX投稿に反論をつづった。「10,000人はほど遠い結果になりました」発端となったのは、24日に日本武道館で開催されたアイドルフェス「天下一武道館」だった。このフェスイベントは、リアリティ番組「令和の虎」の「虎」として活動する実業家で地下アイドルの神田みつきさんが