三代目 J SOUL BROTHERSが、自身9度目となるドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞の詳細を解禁した。ドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞は、6月6日の福岡・みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京、大阪、愛知にて4都市6公演の開催が予定されている。15周年のアニバーサリーイヤーを迎えた三代目 J SOUL BROTHERSがこれまで歩んできた軌