高市早苗首相の「台湾有事への介入」趣旨の発言以降、自国民に対して日本訪問や留学の自制を促している中国が、改めて「当面は日本への渡航を避けるように」と強調した。 26日、駐大阪中国総領事館はソーシャルメディア（SNS）を通じて「25日、中国人1人が大阪市住吉区の路上で身元不明の人物に襲撃され、現金500万円が入ったバッグを奪われた。容疑者は逃走中」と明らかにした。 総領事館は「直ちに地元警察に交渉（抗議）を提起