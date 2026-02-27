韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が3月1〜4日、シンガポールとフィリピンを国賓訪問すると、青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由貞（カン・ユジョン）報道官が27日、書面ブリーフィングを通じて明らかにした。李大統領は1〜3日にシンガポールを訪問し、ローレンス・ウォン首相と首脳会談およびランチミーティングを行う 。続いて、ターマン・シャンムガラトナム大統領との面談、国賓夕食会などの日程をこなす予定だ。また、