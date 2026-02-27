「だんでらいおん」ティザービジュアル Netflixシリーズ「だんでらいおん」4月より世界独占配信 Netflixは、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載されていた人気漫画「銀魂」の作者 空知英秋のデビュー作「だんでらいおん」を原作としたシリーズアニメを4月より世界独占配信すると発表。合わせてティザービジュアルが公開された。 「だんでらいおん」は、2002年に週刊少年ジャンプの第71回天下