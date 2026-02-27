名古屋駅で人気の生スイーツ「ぴよりん」が温泉モチーフになって、2026年2月10日（火）から3月2日（月）までの期間限定フェアとして登場します。会場は東京駅〜新大阪駅の対象店舗で、ふだん名古屋以外では手に取りにくい「温泉ぴよりんおでかけセット」も販売される企画です。グルメ、雑貨、レシート応募キャンペーンまで一体で楽しめる構成なので、駅ナカの買い物時間そのものが旅気分に変わります。 JR東海リテイリング・