2月22日の「ねこの日」に向けて、ファミリーマートが「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を2026年2月10日（火）から全国約16,400店で展開します。今年はmofusandとの初コラボを含む全17種類がそろい、スイーツ・パン・お菓子・日用品まで猫モチーフで統一された企画です。売場を見た瞬間に世界観が伝わるラインアップで、買い回りそのものを楽しめるシーズン企画になっています。 ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！20