ドジャース・大谷翔平選手（３１）ら侍ジャパンのメンバーのチームバスが２７日、バンテリンドーム入りしたが、球場前にファンが殺到する事態となった。大谷が合流した前日にも増した“大谷フィーバー”となった。５００人を超えるファンがひと目見ようと集結する中、午後２時２５分ごろに鈴木誠也外野手（カブス）らを乗せた１台目のバスが到着。さらに午後３時すぎに大谷らを乗せた２台目のバスが着くと、歓声が上がっていた