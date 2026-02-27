TBS熊崎風斗アナウンサー（36）が27日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ五輪金メダリストとのツーショットを公開した。「オリンピック王者になる約1年前取材していた戸塚優斗選手」「この時は自分が五輪を担当することも、ハーフパイプの実況をすることも決まってなかったけど、あの日の言葉が、あの日の取材が、五輪の実況に確実に繋がりました！金メダルおめでとうございます！かっこよかった！」「#戸塚優斗選手#ミラノコル