中部を地盤とする総合食品卸トーカンと国分中部の持ち株会社・セントラルフォレストグループ（CFG）の第2次長期戦略が今期（26年12月期）からスタートした。今後5年の長期ビジョンに「『卸』を変える。」を掲げ、卸のビジネスモデル変革に挑戦。グループ重点方針として▽流通の森の実現に向けたアライアンスの推進▽未来志向による成長領域の拡大▽卸機能の高度化と仕事のスマート化▽サステナビリティと事業の融合――の4点に取