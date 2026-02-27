声優の三ツ矢雄二さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。けがからの回復ショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】「でっかい傷跡が残ってます」「元気そうな顔を見れて安心しました」三ツ矢さんは「だんだん回復して来ました。まだ、頭はジンジン痛いけど」とつづり、4枚の写真を投稿。全て三ツ矢さんのソロショットですが、「おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます。ショック！」とあるように額にガーゼを貼って