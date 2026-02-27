数字をあえて「大きく」して解く「脳トレ算数クイズ」！「÷5」という計算は、あるステップを踏むだけで、誰でも暗算マスターになれる問題です。問題：計算の答えは？次の計算の答えを、筆算を使わずに考えてみましょう。215 ÷ 5 = □ヒント：5で割る代わりに「2倍して10で割る（小数点を左にずらす）」！答えを見る↓↓↓↓↓正解：43正解は「43」でした。▼解説「5で割る」計算をするときは、「2倍して10で割る」と考えるのが一