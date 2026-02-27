27日の衆議院予算委員会で、自民党の小林鷹之政調会長が、皇室典範改正について質問した。【映像】高市総理大臣「皇位が女系で継承されたことは1度もない」小林政調会長は「今般の皇室典範の改正について、私自身は男系継承を前提としなければならないと考えておりますけれども、この点についての高市総理の見解をお聞かせください」と質問。高市早苗総理は「皇室典範は『皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する』と