【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）【映像】通り過ぎてバックする決定的瞬間（実際の様子）NASCARカップ・シリーズ第2戦がエコーパーク・スピードウェイで開催され、ピットインの際にマシンが止まりきれず、指定位置を通り過ぎてからバックで戻るというヒヤリとするアクシデントが発生した。トラブルに見舞われたのは、9号車をドライブするチェイス・エリオット。レース中