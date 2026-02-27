タレント・起業家の小島瑠璃子が、芸能活動と新事業で奔走する中、2歳の息子と久しぶりにゆっくりした時間を過ごし、「会えなくてしんどかった」と母の顔を覗かせる場面があった。【映像】こじるり、初公開の息子との様子2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と呼ばれた小島。2023年に活動を休止して中国へ留学。結婚と出産を経て、2