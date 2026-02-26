ウォーキングやジョギング、エアロビクス、サイクリングなど、運動の強度はあまり高くなくても、ある程度の時間行うことができる運動を有酸素運動といいます。これは運動中、筋肉を収縮させるためのエネルギー源であるATPを、呼吸によって体内に取り入れた酸素を使ってつくり出すことからそのように呼ばれています。体内に取り入れられた酸素と脂肪がくっついて燃焼することでエネルギーになるため、ダイエットによいとされていま