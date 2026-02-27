プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が26日、自身のInstagramを更新し、キャンプの感想を記しました。サムズアップの絵文字とともに、「今までで1番いいキャンプがおくれました」と振り返ります。今季は「優勝したいじゃなく優勝しないといけないシーズン」と意気込み、「ファイターズ全員が同じ方向に向いてます。このキャンプで素直に感じてます」と、チーム全体の意識が優勝に向いていることを実感したといいます。文章の最後には