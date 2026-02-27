ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）ペアの演技をあらためて解説した。りくりゅうは16日（日本時間17日）に行われたフリーで、SP5位から大逆転。悲願の金メダルを獲得した。高橋さんはかつて木原とペアを組